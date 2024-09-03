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Певица Слава рассказала, какой стала бабушкой

Певица Слава заявила, что любит внука больше дочерей

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава в утренней передаче на канале ТНТ рассказала, какой стала бабушкой после рождения внука Арсения. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба вещателя.

По словам Славы, во время рождения дочерей Александры и Антонины она была еще молода и не осознавала случившегося.

«Когда говорят, что бабушки больше любят внуков, внучек, в моем случае, это большая правда, потому что с Сашуней и Тошкой я была молодой еще, а сейчас набралась столько опыта и всю мою эту любовь осознанную и вот, как себя вести с малышом… И он такой у нас замечательный, такой симпатичненький получился, просто невозможно», — говорит бабушка.

Она также отметила, что дочь Александра и зять Андрей просят не показывать лицо внучки в соцсетях.

«Я понимаю переживания эти, но я бы сразу всех показала. Я такой человек, которому хочется поделиться радостью со всем миром, с каждым человеком. У меня уже много всяких альбомчиков, которые хочется показать», — призналась 44-летняя Слава.

Накануне Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз.

Ранее актриса Елена Бирюкова призналась, что не хочет заводить больше детей. Бирюкова уточнила, что желает стать бабушкой.

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