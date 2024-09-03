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Бородина возмутилась слухам о разладе с Орловой после появления возлюбленного

Телеведущая Бородина призвала не притягивать за уши конфликт с Орловой

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей приписывают конфликт с Ольгой Орловой после появления возлюбленного.

Подписчики заметили, что Орлова стала реже появляться в соцсетях подруги. Бородина призвала не притягивать за уши то, чего нет.

«Все взрослые люди, у всех дети, дела, заботы. Я сейчас в отношениях, но это не мешает мне общению с друзьями. Мы собираемся и в ресторанах, и дома», — рассказала телеведущая.

1 августа Бородина показала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из снимков мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из Instagram Бородиной есть такой же шрам, как и у участника программы. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Бородина заявила, что у нее возникают недопонимания с матерью.

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