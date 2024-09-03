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Знакомые Бена Аффлека рассказали, что он «на позитиве» после развода

Знакомые Бена Аффлека: актер сосредоточен на работе и детях после развода

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Знакомые актера Бена Аффлека рассказали о его настроении после развода с актрисой Дженнифер Лопес. Инсайдеров цитирует People.

«Он там, где хочет быть: рядом со своими детьми и в районе, который любит, чувствует себя хорошо и потихоньку переезжает в новый дом. Он доволен тем, что можно заняться работой, и очень сосредоточен на позитиве», — сказал источник.

При этом, добавил знакомый пары, Лопес все еще расстроена после завершения отношений.

«Она так старалась, чтобы все работало, но для Бена это не имело значения. Она окружена семьей, друзьями и детьми. Ей всегда удается сохранять позитивный настрой. Развод дается ей тяжело, но она всегда найдет способ двигаться дальше», — уточнил источник.

55-летняя Лопес подала на развод с 52-летним Аффлеком 20 августа после двух лет брака.

Ранее сообщалось, как Дженнифер Лопес относится к Бену Аффлеку после развода.

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