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Стала известна причина конфликта Виктора Бычкова с Хаапасало

Жена актера Бычкова заявила, что причиной конфликт мужа с Хаапасало стали деньги

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Алексей Майшев/РИА Новости

Жена актера Виктора Бычкова Полина Бычкова-Белинская рассказала в беседе с NEWS.ru, что муж не общается с финским коллегой Вилли Хаапасало из-за денег.

По словам Бычковой-Белинской, Хаапасало брал себе большую часть денег от рекламных контактов. Бычков и его семья не общаются с артистом более 16 лет.

«У Виктора было несколько совместных рекламных проектов с Вилли. Однажды мы увидели смету, и нам очень не понравилось распределение финансов: Хаапасало и финская компания забирали себе намного больше, чем выделялось на актеров», — поделилась жена артиста.

Бычкова-Белинская отметила, что после выхода фильма «Особенности национальной охоты» ее муж долгое время не мог найти себе работу. Ему помог Вилли Хаапасало, который пригласил коллегу в Финляндию.

«Там они работали у его отца, днем резали багеты, утром развозили молоко, а вечерами играли в театре «Старое яблоко» в «Записках сумасшедшего», — поделился актер.

В апреле 2023 года Виктор Бычков рассказал, что хочет снять сериал про егеря Кузьмича из картины «Особенности национальной охоты».

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