Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Егор Крид заступился за квадроберов

Певец Егор Крид выступил против публичного осуждения детей-квадроберов

close
egorkreed/TikTok

Певец Егор Крид в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступил против публичного осуждения детей-квадроберов.

Крид опубликовал ролик, в котором предстал в маске кота. Он осудил людей, которые насмехаются над девочкой-квадробершей.

Квадробинг — это хобби среди детей и подростков, которые наряжаются в животных и изображают их.

«Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное», — заявил исполнитель.

По словам Крида, многие в детстве играли в кошечек и собачек. Артист не считает это чем-то дурным. Он выступил против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, особенно если это касается детей с неокрепшей психикой.

«Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — отметил певец.

В сентябре певица Mia Boyka ответила на критику, что публично осудила квадроберов на одном из выступлений. Артистка позвала на сцену девочку, принадлежащей к этой субкультуре. Она спросила, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

После публикации видео с концерта в сети пользователи раскритиковали поведение артистки. Они считают, что певица поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение. Сама артистка не считает, что поступила неправильно.

Ранее певица Слава рассказала о своей необычной болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами