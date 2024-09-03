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Звездный адвокат оценил шансы Долиной победить в суде за квартиру

Адвокат Жорин: певица Долина может потерять проданную мошенникам квартиру

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил шансы певицы Ларисы Долиной победить в суде за проданную мошенникам квартиру. Его цитирует сайт «Страсти».

Юрист отметил, что сейчас трудно спрогнозировать потенциального победителя в судебных разбирательствах народной артистки РФ и новой владелицы ее квартиры Полины Лурье, подавшей встречный иск к артистке.

В большинстве аналогичных ситуаций, подчеркнул он, недвижимость остается у покупателя. Кроме того, он обратил внимание на то, что из СМИ о деле известно немногое, и данные могут быть искажены.

«Я могу сказать, что в большинстве аналогичных ситуаций, когда тот или иной случай не является медийным, покупателя признают добросовестным и у него остается квартира. Потому что чаще всего он является добросовестным», — сказал он.

Чаще всего, объяснил он, покупатель — добросовестный человек, обнаруживший объект в открытом доступе. Однако случай с Долиной может стать исключительным из-за статуса исполнительницы, сказал Жорин.

«Ее знают и любят все слои общества, конечно, правоохранительные органы не дадут ее в обиду, постараются защитить. Как будет относиться судебная инстанция, насколько все будет объективно — возможно, мы этого и не узнаем», — констатировал он.

Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее артистка попросила предоставить ей госзащиту из-за угроз.

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