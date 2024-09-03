Том Круз ждет съемок в космосе из-за своей одержимости НЛО

Актер Том Круз продолжает обсуждать с Universal Pictures возможность съемок фильма в космосе. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдеров.

В декабре 2022 года сообщалось, что Круз объединился с режиссером Дугом Лиманом для съемок первого фильма в космосе. Отмечалось, что звезда «Миссии невыполнима» станет «первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы космической станции».

Однако позднее похожий проект анонсировал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По итогу первый частично снятый на МКС фильм «Вызов» с российской актрисой Юлией Пересильд в главной роли вышел в 12 апреля 2023 года.

Том Круз, заявляет In Touch, все еще горит желанием поработать в космосе. Основной причиной инсайдер издания называет то, что актер «одержим внеземными формами жизни». По его словам, Круз «не может дождаться, чтобы подняться туда и парить там».

Сейчас председатель совета директоров Universal Pictures Донна Лэнгли рассматривает проект, в котором Круз полетит в космос совместно с компанией SpaceX Илона Маска. Другие детали неизвестны.

Ранее клавишник The Cure О'Доннелл заявил, что борется с редкой формой лимфомы.