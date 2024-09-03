Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Том Круз ждет съемок в космосе из-за своей одержимости НЛО

In Touch: актер Том Круз активно обсуждает съемки в космосе из-за веры в НЛО

close
Phil Noble/Reuters

Актер Том Круз продолжает обсуждать с Universal Pictures возможность съемок фильма в космосе. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдеров.

В декабре 2022 года сообщалось, что Круз объединился с режиссером Дугом Лиманом для съемок первого фильма в космосе. Отмечалось, что звезда «Миссии невыполнима» станет «первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы космической станции».

Однако позднее похожий проект анонсировал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По итогу первый частично снятый на МКС фильм «Вызов» с российской актрисой Юлией Пересильд в главной роли вышел в 12 апреля 2023 года.

Том Круз, заявляет In Touch, все еще горит желанием поработать в космосе. Основной причиной инсайдер издания называет то, что актер «одержим внеземными формами жизни». По его словам, Круз «не может дождаться, чтобы подняться туда и парить там».

Сейчас председатель совета директоров Universal Pictures Донна Лэнгли рассматривает проект, в котором Круз полетит в космос совместно с компанией SpaceX Илона Маска. Другие детали неизвестны.

Ранее клавишник The Cure О'Доннелл заявил, что борется с редкой формой лимфомы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами