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Основатель Pink Floyd сказал России спасибо за победу во Второй мировой войне

Основатель Pink Floyd Уотерс поблагодарил народ России за победу во Второй мировой

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Luca Bruno/AP

Основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс сказал России спасибо за победу над нацистами во Второй мировой войне. Музыканта цитирует RT.

По мнению Уотерса, мир недостаточно поблагодарил Россию за то, что ценой 22 млн жизней русские победили во Второй мировой войне. Музыкант подчеркивает, что не считает высадку союзников в Нормандии поворотной для хода Второй мировой войны.

«Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были вы, русские. Спасибо», — сказал он.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками специальной военной операции на Украине.

«Приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, ребята это выступление высоко оценят», — заявил Медведев.

В декабре прошлого года Уотерс допустил возможность своего переезда в Россию.

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