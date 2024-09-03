Бортич пожаловалась на «бесячих детей»

Актриса Саша Бортич усомнилась на программе «Кино в деталях» во фразе, что дети — цветы жизни. Она призналась, что не понимает, почему люди воспринимают позитивно всех детей.

«Есть просто очень бесячие дети, это правда. Они раздражают очень сильно. И с такими детьми мне тоже приходилось сниматься», — заявила актриса.

Также Бортич рассказала, что ее январский пост, где она высказывалась об отсутствии у себя театрального образования, не был связан с критикой звезды «Слова пацана» Никиты Кологривого. Она призналась, что решила выразить мнение относительно хейта и карьеры в личном блоге, поскольку увидела негативные комментарии под публикациями с сыном.

«Неприятно читать под фото с моим ребенком такие гадости. Конечно, интернет не изменить. Но я считаю, что показывать зубы и немножко выстраивать границы с аудиторией — это возможно», — пояснила Бортич.

В мае 2023 года актриса Саша Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Актриса рассказывала, что они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году.

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