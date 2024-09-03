Стало известно о состоянии здоровья 93-летнего Ивана Краско

Первый народный артист России Иван Краско посетил открытие выставки художника Никаса Сафронова в Петербурге. На мероприятии 93-летний актер не мог ходить без помощи молодой сиделки, отмечает kp.ru.

Краско преодолел красную дорожку выставки, держа за руку свою помощницу Дарью. Издание предполагает, что артисту уже сложно передвигаться без посторонней помощи. Большую часть мероприятия он просидел на стуле.

В беседе с журналистами Краско рассказал, что чувствует себя соответственно возрасту — «иногда чуть лучше, иногда чуть хуже»

«Сегодня нашел силы прийти на мероприятие к Никасу Сафронову. Давно его знаю, он мой большой друг. Когда он позвонил и позвал, было очень приятно», — признался Краско.

Ивана Краско дважды госпитализировали в 2023 году. В январе он находился в Елизаветинской больнице с подтвердившимся подозрением на инсульт, а в июле его госпитализировали с подозрением на инсульт, где ему экстренно удалили тромб.

Позднее актер признавался, что чувствует себя нормально, однако плохо ходит из-за проблем с сосудами в ногах. Краско добавлял, что у него также появляются признаки слепоты и глухоты, и провалы в памяти.

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