Лариса Долина едва не разрыдалась, узнав о взломе аккаунта: «Какой-то кошмар!»

В сети опубликовали голосовое сообщение Ларисы Долиной, которое артистка записала вскоре после взлома ее аккаунта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Запись публикует Telegram-канал Mash.

В аудиосообщении Долина разговаривает испуганным голосом, а под конец едва не плачет.

«Мой Instagram взломали. От моего имени написали, что я наконец-то смогу помогать Украине, что я устала молчать. Я не знаю, что делать. Это какой-то кошмар!» — заявляет исполнительница.

13 августа сообщалось, что личный блог Ларисы Долиной взломали, поскольку в нем появились посты в поддержку Украины и прочее. Оттуда же выяснилось, что Долина продала свою квартиру в Москве за 112 млн рублей.

Позднее Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее стало известно, кто купил квартиру Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) в центре Петербурга.