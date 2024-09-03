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У жены экс-футболиста Тарасова заклинило челюсть от боли

Модели Костенко диагностировали острый левосторонний экссудативный синусит

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга бывшего российского футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко призналась в Telegram-канале, что ей диагностировали острый левосторонний экссудативный синусит.

Знаменитость подчеркнула, что, услышав диагноз, не удивилась, поскольку шла к врачу «в полном бреду и почти без сознания».

«Давящая и ноющая боль на половину лица, даже есть не могла, потому что челюсть заклинило от боли», — рассказала блогерша.

Также Костенко посетовала, что не сразу обратилась за помощью к врачу и три дня ходила с низкой температурой.

«Моя ошибка была в том, что я медлила с приемом, потому что послушала всех, кто говорил, что без высокой температуры такого диагноза не бывает. Бывает», — подчеркнула модель.

Сейчас знаменитость пропивает курс антибиотиков, согласно назначенному ей плану лечения.

15 февраля 2024 года у Костенко и Тарасова родился четвертый ребенок. 22 марта Костенко в своих социальных сетях поделилась, что попала в больницу вместе с младшим ребенком.

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей. Всего российский футболист был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина. С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой, детей у пары не было.

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