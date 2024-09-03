Стало известно, кто купил квартиру Михаила Шаца в центре Петербурга

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев приобрел квартиру телеведущего и юмориста Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) за 33 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, сейчас экс-чиновник занимается развитием базы отдыха под Выборгом, а также имеет доли в трех компаниях Санкт-Петербурга. Богачев работает в бизнесе больше 30 лет, его карьера на государственной службе была с 2012 по 2015 год.

27 августа стало известно, что Михаил Шац продал трехкомнатную квартиру в Петербурге. Площадь недвижимости составляет 82 кв. м. Она расположена на улице Моховой недалеко от Марсова поля. Изначально квартиру продавали за 40 млн рублей, позже цену снизили до 33 млн рублей.

Михаил Шац получил израильское гражданство еще в 2015 году. Из РФ в Израиль он уехал после начала специальной операции России на Украине. Минувшей зимой он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В сентябре 2022-го министерство юстиции Российской Федерации включило Михаила Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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