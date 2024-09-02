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Звезда «Универа» стал претендентом на американскую премию «Грэмми»

Актер Стас Ярушин сообщил, что стал претендентом на премию «Грэмми»

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Телеграм-канал «Стас Ярушин»

Актер и музыкант Станислав Ярушин сообщил в программе «Шоу Воли», что одна из его песен попала в отбор на американскую премию «Грэмми».

Ярушин записал песню на английском языке. Музыкант отметил, что им заинтересовались зарубежные продюсеры.

«Ее услышали американские продюсеры и перезвонили, сказали, что это клевая история. Давайте дождемся 4 октября, когда начнется голосование. Все шансы есть!» — поделился артист.

Музыкальная премия «Грэмми» ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

4 февраля 2024 года в США состоялась 66-я церемония «Грэмми». Американская певица Тейлор Свифт удостоилась награды в категории «Лучший альбом года» за музыкальный альбом Midnights. Тейлор Свифт была номинирована на «Грэмми» в 2024-м в шести категориях. Это на три меньше, чем у американской исполнительницы SZA, ставшей рекордсменкой по количеству номинаций в этом году.

В августе 2024-го народный артист России Юрий Антонов признался, что хотел бы выступить с американской рок-группой Eagles.

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