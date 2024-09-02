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Экс-солистка «Тутси» возмутилась, что ее бросили по смс

Певица Настя Крайнова сообщила, что ее бросили по смс

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nastyakraynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Настя Крайнова рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что ее бросили по смс.

Крайнова призналась, что была в шоке из-за смс о расставании. Ее возмутило, что в современном мире мужчина не может прийти на встречу и сказать девушке, что их пути расходятся.

«По смс, да! Почти как в сериале «Секс в большом городе», только там парень бросил Кэрри по стикеру, прилепленному к холодильнику. Даже не знаю, что хуже…» — отметила артистка.

В августе 2023 года Настя Крайнова призналась, что не хочет себе возлюбленного из шоу-бизнеса. Артистка желает себе мужчину, которому была бы неинтересна медийность и светская жизнь. Для нее важно понравиться потенциальному возлюбленному как личность, а не как звезда.

В 2017 году стало известно о романе Крайновой с актером Александром Носиком. Их отношения сопровождались скандалом, так как на тот момент актер находился в браке с продюсером Ольгой фон Зингер. В том же году артист развелся с женой. Крайнова рассказывала, что она и Носик остались друзьями после расставания.

Ранее Настя Крайнова назвала ужасной ситуацию Долиной с квартирой.

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