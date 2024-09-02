Бородина заявила о готовности помириться с Водонаевой

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не против примирения с бывшей участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой.

Поклонница написала Бородиной, что Водонаева много хорошего говорит о ней. Телеведущая призналась, что не видела этого. Однако она смотрела отрывки из интервью бывшей коллеги, в котором Водонаева поддерживает ее после развода.

Бородина добавила, что если они и помирятся, то лично, а не в интернете.

«Как у нас было с Катей, она написала мне, и мы тут же увиделись, потому что поняли, что насовершали ошибок и было недопонимание», — отметила телеведущая.

Речь идет о конфликте Бородиной с блогершей Катей Жужей. Они поссорились в 2017 году. Бородина заявляла, что подруга поддерживает с ней отношения только из-за выгоды. Также телеведущая была уверена, что ее добротой пользовались. Бородина, по собственным утверждениям, помогала воспитывать дочь Жужи, а также участвовала в раскрутке аккаунта девушки в соцсетях. После инцидента Бородина заключила, что подругу съедала зависть из-за ее успеха.

В январе 2022 года Ксения Бородина и Катя Жужа помирились и снова объявили себя подругами.

Ранее Кушанашвили призвал Брежневу не уподобляться Водонаевой и Бородиной.