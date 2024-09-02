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Академия Плющенко выиграла суд у 12-летней фигуристки

Суд взыскал 1,9 млн рублей с фигуристки Парсеговой в пользу школы Плющенко

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arinaparsegova_new/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/РИА Новости

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

Академия Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С. В мае 2023 года 12-летняя Парсегова перешла из «Ангелов Плющенко» к тренеру Этери Тутберидзе.

Накануне продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона, тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская объяснила, почему академия «Ангелы Плющенко» решила подать в суд на Парсегову.

До 2020 года Парсегова занималась у Тутберидзе, после она перешла к Плющенко, а затем вернулась к бывшей тренеру.

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