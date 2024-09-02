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Киркоров узнал, что такое кринж

Певцу Киркорову объяснили значение слова «кринж»

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» узнал, что значит слово «кринж». Его цитирует «Пятый канал».

Услышав вопрос, содержащий слово «кринж», певец сначала растерялся и решил уточнить, не ругательство ли это.

«Надо загадать желание, когда слышишь что-то в первый раз. Как, «кринж»?» — переспросил он.

Киркорову объяснили, что «кринж» означает то же, что и «испанский стыд». Певец пообещал проконсультироваться об этом понятии с 12-летней дочерью Аллой-Викторией.

Накануне Киркоров заявил, что собирается свести счеты с шоу-бизнесом в своем новом клипе.

Киркоров уточнил, что ролик будет музыкальным фильмом в стиле фильмов про секретного агента Джеймса Бонда. Артист отметил, что «переплюнул» Майкла Джексона по длительности клипа. Новая работа Киркорова длится 23 минуты, а клип Джексона «Триллер» — 13 минут и 30 секунд.

Ранее стал известен гонорар Киркорова на юбилее уральского бизнесмена.

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