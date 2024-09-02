Светлана Дружинина вышла на связь спустя неделю после новостей о госпитализации

В начале этой недели появилась информация о том, что режиссер и актриса Светлана Дружинина, известная по культовым советским фильмам «Девчата» и «Дело было в Пенькове», была экстренно госпитализирована в ГКБ №67 им. Ворохобова. Только 1 сентября Дружинина вновь вышла на связь — до этого она регулярно записывала видеоролики, пишет KP.RU

По сообщениям Telegram-каналов, у нее якобы диагностировали пневмонию и рак правого легкого, и она была помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

88-летней народной артистке РФ стало плохо дома — у нее возникла сильная одышка. Об этом рассказала сама Дружинина утром 26 августа и опубликовала в соцсети.

В видео она также рассказывала о том, что гуляет босиком по росе на даче и планирует полететь в Оренбург на кинофестиваль «Восток-Запад» вместе с супругом, оператором Анатолием Мукасеем.

Вероятно, в тот же вечер она была госпитализирована и не смогла улететь.

Мукасей отправился на фестиваль без Дружининой, о чем свидетельствуют публикации в соцсетях. Ему составил компанию Дмитрий Харатьян.

Дружинина отрицала свою госпитализацию. По телефону она утверждала, что у нее все в порядке, а информация о болезни — это «фейки», пишет издание.

Но новых видео с собой она не выкладывала.

Только 1 сентября Дружинина вновь вышла на связь.

«Добрый вечер, друзья! Мы живем в очень многоликое время, множество информации буквально падает на нас со всех сторон. Фейки ожидают нас повсюду - особенно неприятно, когда неверную информацию вещают с центральных каналов. Будем жить долго и счастливо! Здоровья и Победы над всеми врагами», — обратилась она к своим подписчикам.

19 июня Дружинина представила новые части приключенческой саги: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» в Российском культурно-информационном центре в Софии (Болгария).

Ранее Светлана Немоляева назвала ерундой слухи об ухудшении здоровья.