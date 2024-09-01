Отца Филиппа Киркорова перевели в реанимацию

Отец Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров, попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, Киркоров-старший находится в тяжелом состоянии. 92-летний артист был доставлен в больницу 31 августа с отеком легких.

В июне Бедрос Киркоров похвастался, что снова начал ходить. Он объяснил, что до этого ему было очень трудно передвигаться. Артист признался, что большую помощь в восстановлении ему оказала сиделка и помощница Татьяна. Женщина мотивирует его ежедневно заниматься тренировками, гимнастикой и поддерживает моральный дух певца.

В апреле Филипп Киркоров назвал новую сиделку своего отца Татьяну прекрасным человеком. Он считает женщину доброй, внимательной и заботливой.

Артист добавил, что нынешнюю сиделку Бедрос Киркоров нашел самостоятельно. И теперь женщина ежедневно отчитывается перед Киркоровым о том, как его отец ест, сидит на лавочке и общается с соседями.

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