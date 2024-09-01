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Оксана Самойлова раскрыла, сколько потратила на форму для детей

Модель Оксана Самойлова потратила 20 тыс. рублей на форму для детей

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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в беседе с SHOT, что потратила 20 тысяч рублей на форму для детей.

Самойлова отметила, что в прошлом году школьные наряды ей обошлись почти в полмиллиона рублей. Она добавила, что закупилась канцтоварами на маркетплейсах. До этого она приобретала товары в магазинах.

В июне Самойлова подтвердила, что платит детям за оценки. Она рассказала, что дает 500 рублей своему ребенку, получившему пятерку. Четверка стоит 250 рублей. При этом дети модели могут уйти в минус. К примеру, тройка стоит минус 500 рублей. А двойка обнуляет все оценки за неделю.

Оксана Самолова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В марте рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

Самойлова заявила, что пятый ребенок «на подходе». Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

Ранее Джиган вернул свое имя.

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