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Гагарина получила новое звание

Певица Полина Гагарина стала народной артисткой Башкортостана

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gagara1987/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Полина Гагарина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что удостоилась звания народной артисткой республики Башкортостана.

Гагарина поделилась роликом, в котором ее награждают. Награду певице вручил глава республики Радий Хабиров. Исполнительница выступила в Уфе 450-летия столицы Башкортостана.

«Своим выступлением я не только хотела подарить вам свою любовь, но и также оказать финансовую поддержку пострадавшим в Курской области», — рассказала артистка.

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Она выиграла второй сезон шоу. Певица также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

Ранее Самбурская рассказала о помощи жителям Курской области.

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