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Киркоров пообещал свести счеты с шоу-бизнесом: «Даже Джексона переплюнул»

Певец Филипп Киркоров заявил, что переплюнул Майкла Джексона

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с «Пятым каналом», что собирается свести счеты с шоу-бизнесом в своем новом клипе.

Киркоров уточнил, что ролик будет музыкальным фильмом в стиле фильмов про секретного агента Джеймса Бонда. Артист отметил, что «переплюнул» Майкла Джексона по длительности клипа. Новая работа Киркорова длится 23 минуты, а клип Джексона «Триллер» — 13 минут и 30 секунд.

В главных ролях — актер Вольфганг Черни, который сыграет русского Джеймса Бонда, а также Виктория Шелягова. Она предстанет в образе жены героя Киркорова и двойного агента. Также в клипе появится протеже Киркорова — Маргарита Овсянникова. Сам Филипп сыграет отрицательного персонажа, который «порабощает своих творческих муз».

30 августа Киркорова засняли входящим в отель «Хаятт» в Екатеринбурге. Его сопровождала в поездке неизвестная девушка. Подробности о том, кто спутница артиста, неизвестны.

Очевидец рассказал e1.ru, что у отеля расставили охрану перед приездом Киркорова: двое секьюрити стояли на въезде и еще пара — у входа. Самого очевидца попросили отъехать сразу же, как только машина исполнителя начала подъезжать к «Хаятту».

Ранее стал известен гонорар Киркорова на юбилее уральского бизнесмена.

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