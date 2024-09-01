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Стал известен гонорар Киркорова на юбилее уральского бизнесмена

«КП»: певец Киркоров выступил на юбилее уральского бизнесмена за 10 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров выступил на юбилее у руководителя компании «Сыробогатов» Александра Шадрина в Екатеринбурге за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов вечеринки.

Киркоров рассказал о своем приезде в Екатеринбург в социальных сетях. Артиста встретили в отеле с караваем с тремя видами икры. В ролике певец попробовал деликатес. Он заявил, что угощение – вкусное.

«Захотелось встретить короля, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», и сделать что-то красивое и интересное. Думаю, у нас это получилось», — рассказали организаторы мероприятия.

Сам юбилей состоялся в концертном зале Teatro Veneziano. Вечеринка называлась «Бал соблазнов». На мероприятии также спела артистка Слава. Киркоров спел как сольно, так и с Шадриным и его женой Еленой.

30 августа Киркорова засняли входящим в отель «Хаятт». Его сопровождала в поездке неизвестная девушка. Подробности о том, кто спутница Киркорова, неизвестны.

Также очевидец рассказал изданию, что у отеля расставили охрану перед приездом Киркорова: двое секьюрити стояли на въезде и еще пара — у входа. Самого очевидца попросили отъехать сразу же, как только машина исполнителя начала подъезжать к «Хаятту».

Ранее отца Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали.

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