Мария Погребняк вышла замуж

Блогерша и модель Мария Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Погребняк опубликовала снимки с супругом и со свидетельством о заключении брака. Блогерша скрыла лицо мужа на фото.

«Можете поздравить», — подписала пост модель.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с Головинским, а 23 июня сообщила о своей беременности. Модель рассказывала, что назовет малыша Россияной, если у нее родится девочка. Если у знаменитости появится на свет сын, то он получит имя Владимир.

25 августа Погребняк объяснила, что намеренно не публикует семейные фото с мужем. Она объяснила, что ее супруг не любит публичность. По словам модели, бизнесмен не хочет, чтобы незнакомые люди обсуждали его внешность или позу.

Погребняк призналась, что супругу крайне тяжело из-за ее медийности. Как объяснила модель, каждое ее слово и действие обсуждается прессой «иногда с очень сочными заголовками». При этом бизнесмен уважает ее интересы и не возражает, что его жена ведет соцсети.

Ранее Погребняк поддержала развод Алсу.