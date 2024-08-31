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Врач рассказал, какой секретный укол спасает Буйнова от рака

Онколог Черемушкин: певец Буйнов может принимать таргетную терапию от рака

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Максим Блинов/РИА Новости

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, какой «секретный укол» может спасать Александра Буйнова от рецидива рака. Специалиста цитирует Woman.ru.

20 лет назад у Буйнова нашли рак простаты, болезнь ушла в ремиссию. На днях Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнов вновь проходит лечение, однако его жена заверила, что артист здоров.

«Есть секретный укол, который я делаю раз в полгода. Сделал — и забыл», — рассказывал Буйнов в 2023 году.

По словам Черемушкина, в лечении онкологических заболеваний нет понятия выздоровления, и у мужчин рак простаты дает о себе знать чаще всего. Вариантами лечения, напомнил он, могут быть операция, облучение, гормональная терапия.

Онколог уточнил, что если болезнь не вернулась в первые два года после лечения, наступает ремиссия, однако рак может вернуться и через 15-20 лет на фоне старения и угасания иммунной системы.

«Не могу сказать что за секретный укол. Возможно, речь идет о таргетной или иммунной, гормональной терапии. То есть, чтобы настраивать организм на естественную борьбу, а от рака никакого укола нет, волшебных таблеток нет, природа исчерпает свои ресурсы», — добавил он.

Накануне сам Буйнов опроверг слухи о возвращении болезни.

Ранее сообщалось о госпитализации Бедроса Киркорова.

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