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Люся Чеботина вспомнила, как переживала расставание: «Были и вовсе страшные ситуации»

Певица Чеботина призналась, что тяжело переживала разрыв с Юрием Киселевым

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Пресс-служба Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина назвала прошлый год очень тяжелым, поскольку певица переживала расставание с артистом Юрием Киселевым, известным под псевдонимом ЮрКисс. Об этом исполнительница рассказала на YouTube-шоу «MУЗLOFT».

«Были и вовсе страшные ситуации, когда мне казалось, что даже сцена не спасает. Очень тяжело…» — вспомнила Чеботина.

Она заявила, что спасалась работой. Также исполнительнице помогли друзья и команда, которые «прямо вытаскивали» ее из состояния, когда казалось, что «весь мир рухнул».

Роман Чеботиной и Киселева подтвердился в декабре 2022 года. Уже в мае 2023-го певец заявил журналистам, что у него нет партнерши. Также исполнитель рассказывал, что не общается с артисткой после разрыва.

Сейчас певица состоит в отношениях с 28-летним норвежским футболистом Матиасом Норманном. Недавно она признавалась, что была знакома с избранником еще до начала их романа.

Норвежец Матиас Норманн играл в московском клубе «Динамо», а в 2023 году перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед». У него были романы с фитнес-моделью Виолеттой Грачевой, а также израильской моделью Иден Файнс.

Ранее певица Валерия пожелала счастья Алсу после развода с Яном Абрамовым.

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