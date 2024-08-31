Валерия рассказала, какой предмет ей не давался в школе

Певица Валерия призналась, что окончила школу с золотой медалью и ей нравилось учиться. Ее цитирует «Пятый канал».

«Я получала удовольствие, мне учеба давалась легко. Я все успевала: и танцы, пляски, чем только не занималась», — заявила звезда.

Валерия, по ее словам, была одной из самых активных учениц в классе, участвовала в организации мероприятий. Относительно не давалась ей только химия — любви и тяги к предмету не было, несмотря на итоговую пятерку в аттестате.

56-летняя артистка призналась, что, окончив школу, тут же забыла химию.

Накануне стало известно, что Валерия получила 5,7 млн рублей за бесплатный концерт в Тюмени в юбилею области. По словам директора областного департамента культуры Елены Майер, они не потратили ни рубля на приезд артистки из областного бюджета. Ее выступление профинансировала компания «Фармасинтез-Тюмень».

Ранее песня Шуры «Твори добро» попала в учебник.