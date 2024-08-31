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Песня Шуры «Твори добро» попала в учебник

В Казахстане школьники изучают песню «Твори добро» Шуры на уроках самопознания

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LABELCOM/Youtube

Песня российского певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) «Твори добро» попала в учебник в Казахстане. Об этом сообщает kp.ru.

Композицию, вышедшую в 2001 году, казахстанские школьники изучают в рамках дисциплины «Самопознание» (предмет рассказывает о психологии и религии).

«Где-то пять лет назад я впервые наткнулся на пост девушки из Казахстана, сын которой учится в местной школе. Она и написала о том, что песня попала в учебник», — рассказывает директор артиста Павел Депершмидт.

Шура, по его словам, сперва не поверил в это, а после расплакался. Композиция для него очень личная: артист начал ее писать, когда ему диагностировали рак.

«Врачи не давали никаких прогнозов — выживет он или нет, поэтому Шура прощался этой песней и призывал творить добро. Писалась эта песня не за один день: сначала пришел куплет, потом припев», — говорит Депершмидт.

Строки были соединены в одну песню, когда у Шуры появился шанс справиться с болезнью.

Накануне Шура назвал самого патриотичного певца России.

Ранее депутаты Госдумы рассказали, какие книги любили читать в школе.

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