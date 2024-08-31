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Группа Oasis предупредила перекупщиков билетов

Группа Oasis выпустила предупреждение для перекупщиков билетов

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Wikimedia Commons

Британская рок-группа Oasis в преддверии своего первого после воссоединения тура выпустила предупреждение для перекупщиков. Об этом сообщает Sky News.

В заявлении группы подчеркивается, что билеты, которые были проданы с нарушением условий, будут аннулированы организаторами.

По данным телеканала, предупреждение было выпущено после того, как фанаты Oasis выразили негодование тем, что приобретенные по предпродаже билеты выставляли по цене более чем за 6 тыс фунтов стерлингов ($7,8 тыс).

27 августа британская рок-группа Oasis объявила в своих социальных сетях, что отправляется в тур по Британии и Ирландии спустя 15 лет после распада.

Участники Oasis дадут концерт на стадионе Уэмбли летом 2025 года. Также планируется выступление в Манчестере и несколько масштабных концертов в парке Хитон и на стадионе Уэмбли. Билеты на концерты братьев Ноэля и Лиама Галлахеров поступят в продажу уже 31 августа нынешнего года.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

Ранее основатель Oasis Ноэль Галлахер развелся с женой после 22 лет совместной жизни.

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