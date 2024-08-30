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Птаха вспомнил, как уехал из Баку в детстве: «Москва приняла нас отвратительно»

Рэпер Птаха рассказал, что столкнулся с буллингом в Москве после переезда

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) стал участником шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», которое выйдет 31 августа на телеканале ТВ-3.

В рамках беседы музыкант поделился своими воспоминаниями о переезде в Москву. Он был вынужден уехать в столицу, когда ему было девять лет, поскольку в родном Баку начался Карабахский конфликт. Нуриев заявил, что Москва приняла его семью отвратительно.

«Мы были приезжими, был буллинг в школе, в том числе и от учителей, которые считали, что мы не такие и все в таком духе. Как будто мы приехали просто так, а не потому, что у нас в стране началась война», — посетовал исполнитель.

Также Нуриев вспомнил, как не попал в школу в первый день, потому что пришел на первый учебный день в форме и галстуке.

«Я был пионером, а здесь уже пионерию отменили, здесь этого не было. Здесь были джинсы и кроссовки», — пояснил Птаха.

В мае стало известно, что Нуриев задолжал Федеральной налоговой службе почти миллион рублей. Также Life со ссылкой на Shot сообщал, что приставы возбудили против артиста исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов.

Ранее стали известны подробности предстоящего выпуска шоу «Выжить в Дубае».

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