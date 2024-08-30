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Раскрыты подробности предстоящего выпуска шоу «Выжить в Дубае»

Актер Чепурченко лишился переднего зуба в новом выпуске шоу «Выжить в Дубае»

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ТНТ

В предстоящем выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» участникам предстоит сразиться за еду на музыкальном конкурсе, в рамках которого они будут воспроизводить мелодии на слух. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ТНТ.

«Вечернее барбекю окажется настолько желанным, что Слава Чепурченко лишится переднего зуба в схватке с куриной ножкой», — отметили создатели шоу.

На большом испытании участники поборются за личный иммунитет для себя и одного из своих сокомандников. Приз позволит им продолжить борьбу за 10 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что в новом выпуске «прошло с подозрительным внешним спокойствием» голосование за того, кто должен отправиться на малое испытание. Сам исход последней битвы один из участников прокомментировал фразой: «Мы все очень устали от интриг! Теперь их нет».

Недавно актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что некоторые конфликты в «Выжить в Дубае. Возвращение» были будто уже за рамками шоу. Он заявил, что поведение участников иногда переходило «на животный уровень».

Ранее сообщалось, что у брата Владимира Кузьмина нашли неизлечимое заболевание.

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