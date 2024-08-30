Суд начал рассмотрение дела Блиновской

Столичный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, заведенного в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело Блиновской будет рассматривать Савеловский районный суд Москвы.

Как сообщает ТАСС, в начале заседания защита «королевы марафонов» попросила рассмотреть дело в закрытом режиме, однако судья отказал.

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

14 августа столичный суд продлил Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев. Таким образом, она будет находиться в заключении до 2 февраля 2025 года.

Ранее стало известно, чем занимается Блиновская в СИЗО.