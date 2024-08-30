Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Лежит в одежде»: у брата Владимира Кузьмина нашли неизлечимое заболевание

Музыканту Кузьмину диагностировали сахарный диабет

close
Александр Кузьмин и НаташА/YouTube

Брат музыканта Владимира Кузьмина и его бывший коллега по сцене Александр Кузьмин неизлечимо болен. Об этом сообщил «Пятый канал».

Первые недомогания у Александра Кузьмина начались месяц назад после отдыха в Сочи. У него упало давление, он стал стремительно худеть, ощущает сильную слабость.

«Вот так он лежит целыми днями в одежде. Может шубу сверху положить, в ботинках, потому что ему холодно, а потом ему может стать жарко», — рассказала жена музыканта Наталия Кузьмина.

Врачи диагностировали Кузьмину впервые выявленный сахарный диабет. Ему нельзя употреблять спиртное и придется до конца жизни принимать лекарства.

«Помимо изменений, которые происходят в артериях, они регулярно могут быть и провоцировать развитие инфаркта, инсульта, то есть прогрессирование атеросклероза, самое страшное — это кома», — предупредила артиста терапевт Ольга Козлова.

Семья Александра Кузьмина рассчитывает на помощь его популярного брата. Сам Владимир Кузьмин в беседе с журналистами признался, что заблокировал родственника в мессенджерах.

14 августа Александр Кузьмин попал в больницу с нервным срывом.

Ранее продюсер Игорь Крутой предположил, что причиной нервного срыва певца Андрея Губина стало то, что артист не справился со славой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами