Овечкин рассказал о влиянии песен Бузовой на спортивное настроение

Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о влиянии песен певицы Ольги Бузовой на спортивное настроение. Его цитирует «Пятый канал».

По его словам, он не смог бы готовиться к выходу на лед под эти композиции.

«Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой — нет. Под нее не настроишься на матч», — улыбнулся спортсмен.

Овечкин подчеркнул, что хорошо относится к артистке — в 2023 году он побывал на вечеринке с участием Бузовой и станцевал с ней под песню «Мало половин». При этом такие выходы в свет хоккеист совершает нечасто, предпочитая проводить время дома с семьей, друзьями.

Накануне певец Николай Басков опроверг слухи о конфликте с певицей Ольгой Бузовой. Басков добавил, что его 20-летний опыт в шоу-бизнесе «закалил» его от скандалов и ссор.

Ранее Ольга Бузова выступила в мини-платье на фоне слухов о беременности.