Орнелла Мути снова летит в Россию

Итальянская актриса Орнелла Мути вылетела из Стамбула в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Знаменитость планирует в России погулять по культурной столице, а также открыть выставку художника Никаса Сафронова. Мероприятие состоится 31 августа.

В ноябре 2023 года Мути приезжала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке. Спектакль показали в Театре на Таганке.

В том же месяце Мути признавалась, что ездит в Россию ради любви и работы. При этом актриса сетовала, что изучение русского языка продвигается не самым лучшим образом из-за высокой занятости.

В 2022 году Мути говорила о желании получить гражданство России, потому что это является «частью ее культуры, связанной с мамой». Она отмечала, что чувствует любовь россиян, которая дает ей множество положительных эмоций.

Бабушка звезды итальянского кино родилась в Санкт-Петербурге, после уехала в Эстонию, где родилась мама актрисы. Мать иногда пела Орнелле песни по-русски.

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