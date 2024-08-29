Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У задолжавшего миллион ФНС Александра Васильева обнаружили еще один долг

«Звездач»: историк моды Александр Васильев задолжал еще 722 тыс. рублей ФНС

close
100%
Global Look Press

У компании историка моды и телеведущего Александра Васильева появился новый долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 722 тыс. 522 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Эта сумма добавилась к уже старой задолженности фирмы, о которой стало известно в марте 2024 года. Тогда сообщалось, что ООО «Лилии Александра Васильева» задолжало 1 млн 292 тыс. 837 рублей по налогам.

По данным Telegram-канала, ООО «Лилии Александра Васильева» занимается торговлей книгами и антиквариатом. Сейчас компания переживает финансовые трудности, поскольку ее выручка упала с 26 млн рублей до 745 тыс. рублей за год. Счета фирмы заблокированы ФНС из-за долга.

В конце октября 2023 года Васильев признавался, что находится в Анталье. Он уточнил, что у него нет работы в России, поэтому он зарабатывает деньги только за границей. Стилист добавил, что в России он находится «в черном списке».

В декабре того же года в Москве отменили очередное мероприятие стилиста. Васильев планировал презентовать свою книгу «Сокровища кочевника» в книжном магазине «Москва».

Ранее стало известно, что кинокомпания потребовала с Ивлеевой 4,6 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами