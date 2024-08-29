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Лена Ленина объяснила, зачем наняла адвоката Дурову: «Не только гений, но и красавец»

Писательница Ленина заявила, что наняла адвоката Павлу Дурову из-за его красоты

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РИА Новости

Писательница и светская львица Лена Ленина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что наняла русскоговорящего адвоката основателю Telegram Павлу Дурову.

«Все потому, что Павел Дуров не только гений, но и красавец, и встать грудью на его защиту должны все россиянки, находящиеся во Франции!» — заявила она.

По словам Лениной, нанятый ею адвокат считает, что Дурова «хотят развести на деньги» французские власти. Защитник планирует проследить, не станут ли богаче на несколько вилл в океане следователи, которые ведут дело предпринимателя.

Свой пост писательница подытожила фразой: «Влюбленные в Павла Дурова блондинки, объединяйтесь!»

Недавно адвокат Александр Добровинский назвал единственную страну, в которую может сбежать Павел Дуров. Он считает, что только Россия не выдаст миллиардера французским властям.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Во французской полиции заявили, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее продюсер усомнился в успехе Губина после возвращения на сцену.

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