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Кейт Бланшетт собралась идти голой на премьеру сериала в Каннах

Актриса Кейт Бланшет пошутила, что пойдет голой на премьеру сериала в Каннах

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Louisa Gouliamaki/Reuters

Актриса Кейт Бланшетт отшутилась, когда ее спросили, в каком наряде она собирается пойти на венецианскую премьеру сериала «Все совпадения случайны». Об этом сообщает Variety.

«Я пойду голой», — заявила знаменитость, после чего в зале раздался смех.

До этого звезда «Властелина колец» вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье, палитра которого напоминает цвета палестинского флага. Она появилась в нашумевшем образе на премьере фильма «Ученик» в Каннах.

Интернет-пользователи восприняли выход Бланшетт как политическое заявление. При этом сама артистка не стала комментировать эту информацию.

Фильм Али Аббаси «Ученик», который рассказывает о молодости экс-президента США Дональде Трампе, выйдет в российский прокат 24 октября. Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, однако, решение о ее прокате в США пока не принято. В предвыборном штабе Трампа авторам пригрозили судом за «вопиюще ложные утверждения».

Ранее Райан Рейнольдс рассекретил вырезанную сцену из «Дэдпула и Росомахи».

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