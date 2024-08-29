Шура назвал самого патриотичного певца России

Певец Шура порадовался в беседе с изданием mk.ru, что российские исполнители стали чаще исполнять патриотические композиции.

Шура признался, что «доволен» появившимся трендом. Также музыкант добавил, что считает себя самым патриотичным певцом России.

«Я же уже столько лет пою, наверное, самую патриотическую песню: «Твори добро на всей земле», — пояснил артист.

Исполнитель подчеркнул, что в его репертуаре есть и песни военных лет.

Недавно стал известен гонорар народной артистки России Ирины Аллегровой. Выяснилось, что певица выступает на частных корпоративах за 16,5 млн рублей. Она редко работает на частных мероприятиях и тщательно подходит к выбору аудитории.

Также Life со ссылкой на Shot сообщал, что исполнительница хита «Младший лейтенант» запрещает фотографировать и снимать на своих концертах. Мероприятия с ее участием всегда закрытые, а гости приходят строго по спискам.

28 августа стало известно, что певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины.

Ранее российский актер назвал лучшие отечественные фильмы XXI века.