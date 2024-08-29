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Автор песни «Владимир Путин — молодец!» обвинил Пугачеву в плагиате

Певец Олег Лихачев обвинил Пугачеву в плагиате

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певец Олег Лихачев в беседе с mk.ru обвинил народную артистку России Аллу Пугачеву в плагиате его песни.

Лихачев заявил, что в композиции «Нас бьют, мы летаем» Пугачева заимствовала мелодию одной из его песен. По мнению Лихачева, у работ похожие аранжировки, особенно в припеве.

«Выяснилось, что моя песня была опубликована в октябре 2013 года, а песня «Нас бьют, мы летаем» в мае 2014-го. Вспомнил, что в конце 2013 года активно рассылал песню в продюсерские центры Москвы», — рассказал артист.

Лихачев заявил, что у каждого автора есть неповторимая интонация и «мелодическая душа». Певец хочет, чтобы Пугачева делилась с ним роялти (компенсацией за использование авторских прав).

Лихачев отметил, что пока не планирует доводить историю до суда из-за отсутствия денег. Он объяснил, что экспертиза на определение плагиата стоит 50 тысяч рублей.
«Только если разбогатею, попробую. Или поищу недоброжелателей Аллы Борисовны, чтобы мне помогли финансово», — рассказал музыкант.

Олег Лихачев известен по песне «Владимир Путин — молодец!», которая стала мемом среди россиян.

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