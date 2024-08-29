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Названа самая дорогая российская звезда

SHOT: гонорар певицы Ирины Аллегровой за корпоратив составил 16,5 млн рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Певица Ирина Аллегрова выступает на частных корпоративах за 16,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, Аллегрова редко работает на корпоративах и тщательно подходит к выбору аудитории. Артистка запрещает снимать и фотографировать то, как она исполняет свои хиты, в числе которых «Младший лейтенант» и «Фотографии 9/12». По данным SHOT, заведение, в котором выступает певица, должно быть закрытым, а гости – строго по спискам.

28 августа стало известно, что певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Звездач», исполнительница собирается садиться в автомобиль, но, передумав, обращается к прессе: «Вот скажите, обязательно светить мне в лицо? Лола мало на вас наехала? Я сейчас еще хуже на вас наеду!» Затем Аллегрова не стала продолжать конфликт. Она села в машину и уехала.

По данным mk.ru, помощники Аллегровой требовали у журналистов отойти, чтобы исполнительница смогла уехать с фестиваля без камер. Они обращались к прессе матом, а также били по аппаратуре.

Ранее Билан оправдал скандалящих с журналистами артистов.

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