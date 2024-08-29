Названа самая дорогая российская звезда

Певица Ирина Аллегрова выступает на частных корпоративах за 16,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, Аллегрова редко работает на корпоративах и тщательно подходит к выбору аудитории. Артистка запрещает снимать и фотографировать то, как она исполняет свои хиты, в числе которых «Младший лейтенант» и «Фотографии 9/12». По данным SHOT, заведение, в котором выступает певица, должно быть закрытым, а гости – строго по спискам.

28 августа стало известно, что певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Звездач», исполнительница собирается садиться в автомобиль, но, передумав, обращается к прессе: «Вот скажите, обязательно светить мне в лицо? Лола мало на вас наехала? Я сейчас еще хуже на вас наеду!» Затем Аллегрова не стала продолжать конфликт. Она села в машину и уехала.

По данным mk.ru, помощники Аллегровой требовали у журналистов отойти, чтобы исполнительница смогла уехать с фестиваля без камер. Они обращались к прессе матом, а также били по аппаратуре.

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