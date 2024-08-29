Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер Буйнова о состоянии певца на фоне слухов о госпитализации: «Свеженький»

Продюсер Александра Буйнова опровергла слухи о госпитализации певца

close
100%
Телеканал «НТВ»

Продюсер Александра Буйнова опровергла в беседе с РИА Новости слухи о госпитализации певца.

Продюсер сообщила, что Буйнов приехал сегодня со съемок Первого канала и не испытывает проблем со здоровьем.

«Сейчас бодренький, свеженький, завтракает и поедет на другую съемку», — рассказала агент артиста.

29 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологического заболевания. По данным издания, врачи якобы обнаружили у артиста новые опухолевые очаги после удаления новообразования.

Буйнов рассказывал, что ему диагностировали рак предстательной железы около 20 лет назад. В 2011 году исполнитель попал в стадию ремиссии. Певец заявлял, что сейчас делает «секретный укол» раз в полгода для профилактики и практически не переживает из-за рака. Певец признался, что считает болезнь наказанием за совершенные им поступки.

Буйнов признавался, что у него была возможность лечиться за рубежом. Знакомые артиста предлагали ему такую возможность, однако тот отказался. Певец был уверен в отечественной медицине.

Ранее в Современном театре антрепризы отреагировали на тревожные слухи о Мадянове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами