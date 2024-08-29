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Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологии

Mash: у певца Александра Буйнова обнаружили новые опухолевые очаги

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Певца Александра Буйнова госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной госпитализации стал рецидив онкологического заболевания. Как отмечает Mash, певец прошел обследование и гормональное лечение после недавних операций. В больнице врачи обнаружили у артиста новые опухолевые очаги после удаления новообразования.

Буйнов рассказывал, что ему диагностировали рак предстательной железы около 20 лет назад. В 2011 году стало известно, что Буйнов попал в стадию ремиссии. Певец заявлял, что сейчас делает «секретный укол» раз в полгода для профилактики и практически не переживает из-за рака. Певец признался, что считает болезнь наказанием за совершенные им поступки. По словам Буйнова, во время борьбы с раком ему помогал позитивный настрой и любовь к жизни.

По словам Буйнова, знакомые предлагали ему отправиться за рубеж, чтобы поправить здоровье. Однако певец отказался, так как был уверен в отечественной медицине.

Буйнов начал свою музыкальную карьеру как клавишник в созданной Александром Градским группе «Скоморохи», где заявил о себе как композитор. В 2010 году он удостоился звания народного артиста России.

Ранее Буйнов рассказал, кто командует в его доме.

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