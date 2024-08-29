Охлобыстин вспомнил об обиде коллеги из Америки из-за шутки про бомбежку

Актер Иван Охлобыстин признался в Telegram-канале, что сильно удивился, узнав об обиде коллеги по сериалу «Интерны» Одина Байрона.

Охлобыстин отметил, что американскому коллеге стоило рассказать о своих обидах. По словам актера, тогда бы он так не шутил. Артист объяснил, что его юмор бывает грубым. К примеру, он мог пошутить о бомбежке Россией Америки.

«Я мог, например, так сказать: «Ты не бойся, парень! Мы когда Америку будем бомбить, район с твоими родителями оставим!». Периодически он разговаривал с родителями посредством скайпа; я им махал руками на заднем плане. А потом как-то неожиданно выяснилось, что он обижен», — рассказал актер.

Охлобыстин назвал прекрасным коллектив проекта «Интерны». По словам актера, они с коллегами поддерживали друг друга и старались сделать работу качественно.

Один Байрон родился в Дулуте, штат Миннесота. Артист переехал с семьей в штат Мичиган в 15 лет. В 2004 году окончил факультет музыкального театра Мичиганского университета в Анн-Арборе, США. В 2003-м он решил поехать в Москву по программе обмена в Школу-студию МХАТ.

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