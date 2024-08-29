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Звезда сериала «Саша+Маша» захотела стать бабушкой

Актриса Елена Бирюкова призналась, что хочет внуков

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Елена Бирюкова призналась в беседе с NEWS.ru, что не хочет заводить больше детей.

Бирюкова уточнила, что желает стать бабушкой.

«Мне муж сказал: «Может, еще сыночка?» Я говорю: «Нет, нет, нет, внучка-внучка». Его можно взять на время, поиграть и потом отдать», — поделилась артистка.

Елена Бирюкова окончила РАТИ в 1996 году. После выпуска она начала служить в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.

Актриса получила известность в 2003 году, сыграв главную роль в ситкоме «Саша+Маша». В ее фильмографии более 40 работ. Она снималась в таких проектах, как «Первый снег», «Идеальный выбор», «Девушки с Макаровым», «Смотри как я», «Понаехали», «Секретарша», «Барс и Лялька», «Одна за всех», «Универ», «Слава богу, ты пришел!», «Дедушка моей мечты», «Счастливы вместе».

Бирюкова замужем за бизнесменом Ильей Хорошиловым. Они поженились в августе 2019 года. В 2012-м у них родилась дочь Аглая. У артистки также есть дочь Александра Клоц от театрального режиссера Алексея Литвина.

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