Руководителем Госоркестра им. Светланова назначили Филиппа Чижевского

Художественным руководителем Государственного оркестра России имени Е. Ф. Светланова стал Филипп Чижевский, который ранее возглавлял хор Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канал.

«Художественным руководителем Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова назначен Филипп Чижевский», — говорится в ее посте.

Филипп Чижевский родился в1984 году в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П.П. Чайковского. Стал известным дирижером. С 2014 года начал работу дирижером в Большом театре.

Чижевский также является художественным руководителем и дирижером ансамбля Questa Musica. Он сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами. Музыкант становился лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и других престижных премий.

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