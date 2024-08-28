Полнометражный «Лунтик» поставил рекорд до премьеры

Полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» поставил рекорд еще до премьеры. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Согласно данным о предпродажах билетов, к 28 августа предпродажи фильма по мотивам мультсериала о космическом пришельце Лунтике составили 4,2 млн рублей.

Тем самым, уточняет издание, новинка показала лучший результат в сравнении со множеством предшественников, включая проекты «Финник» (2,2 млн рублей, стартовые сборы — 120,2 млн), «Маша и медведь в кино: Скажите «Ой!» (1,685 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), «Три богатыря. Ни дня без подвига» (1,108 млн рублей, стартовые сборы — 59,1 млн), «Яга и книга заклинаний» (1,101 млн рублей, стартовые сборы — 55,1 млн), «Смешарики снимают кино» (1 млн рублей, стартовые сборы — 52,8 млн.

Накануне режиссер Константин Бронзит назвал полнометражного «Лунтика» одной из лучших работ в своей карьере.

Ранее сообщалось, что у Лунтика в новом фильме появится мама. Мультфильм выйдет на большой экран 29 августа.