Райан Рейнольдс рассекретил вырезанную сцену из «Дэдпула и Росомахи»

Актер Райан Рейнольдс, который играет в кино супергероя Дэдпула, поделился удаленной сценой из фильма «Дэдпул и Росомаха». Ролик опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артиста.

В эпизоде можно увидеть Гамбита (Ченнинг Татум) после сражения в Пустоте, который идет по полю битвы с павшими участниками. Когда Гамбит оборачивается, в его глазах можно заметить отражение магического портала, характерного для киновселенной Marvel — с их помощью герои путешествуют.

Предположительно, Гамбита спасли, а значит, он может появиться в других фильмах мультивселенной Marvel. В финальной версии «Дэдпула и Росомахи» есть версия этой же сцены — ее показывают на одном из мониторов организации TVA, следящей за мультивселенной.

Ченнинг Татум уже говорил, что надеется сняться в сольной картине о своем персонаже из комиксов про Людей Икс, разговоры о которой ведутся с 2014 года.

Накануне «Дэдпул и Росомаха» обогнал «Человека-паука» в топ-10 супергеройских фильмов.

Ранее «Дэдпул и Росомаха» собрал миллиард долларов в мировом прокате.