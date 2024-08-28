Адвокат назвала причину, по которой Покровский останется иноагентом

Адвокат Сталина Гуревич в беседе с «Ридусом» объяснила, почему лидеру группы «Ногу свело» Максиму Покровскому (признан в РФ иностранным агентом) не удастся обжаловать отказ в снятии статуса иноагента в Верховном суде.

Юрист напомнила, что закон об иностранных агентах предусматривает два критерия, по которым присваивается данный статус, — иностранное финансирование или нахождение под иностранным влиянием. С этим у Покровского, по мнению эксперта, будут проблемы.

«Я сомневаюсь, что он сможет это доказать — живет он вне России и, безусловно, находится под иностранным влиянием и получает иностранное финансирование. Бизнеса в России у него сейчас нет, и он получает свои доходы в иной плоскости», — отметила Гуревич.

28 августа стало известно, что Покровский обжаловал в Верховном суде России отказ в снятии статуса иностранного агента.

Согласно материалам его дела, артист осуществляет политическую деятельность и имеет «иностранное влияние», кроме того, он «участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией».

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом.

Ранее Покровский переоформил московскую квартиру на жену.